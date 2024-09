„Notfallalarm - Probewarnung für Deutschland“ steht auf dem Display einer Smartwatch. Ein Probealarm hat am bundesweiten Warntag in ganz Deutschland Handys laut piepsen und mancherorts auch Sirenen schrillen lassen. Ausgelöst wurde die Warnung um 11.00 Uhr vom Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) in Bonn. (zu dpa: «Erfolgreicher Probe-Warntag auch in Rheinland-Pfalz») Foto: Friso Gentsch/DPA