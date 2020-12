Archivierter Artikel vom 30.04.2020, 15:00 Uhr

Mainz

Erfolg für Möbel Martin: Antrag gegen Corona-Auflage

Die Möbelhauskette Martin hat in Rheinland-Pfalz einen juristischen Erfolg gegen eine Auflage in der Corona-Krise erreicht. Das Verwaltungsgericht in Mainz entschied in einem am Donnerstag veröffentlichten Beschluss (Az.: 1 L 273/20.MZ), dass eine Beschränkung der Verkaufsfläche auf maximal 800 Quadratmeter nicht zulässig ist. Die entsprechende Regelung aus der vierten Corona-Bekämpfungsverordnung dürfe daher keine Anwendung finden, die Häuser der Möbel Martin GmbH dürften vorläufig ohne Begrenzung wieder öffnen, entschied das Gericht in einem Eilverfahren.