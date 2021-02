Plus

Biografie: Carsten K. Rath wurde 1966 in Oberlahnstein geboren. Er machte seine Ausbildung zum Hotelfachmann in einem Familienhotel im Schwarzwald. Er eröffnete und leitete Hotels auf vier Kontinenten in zwölf Ländern – unter anderem das Grand Roche in Kapstadt, die Kempinski Hotels in Peking, das Taschenbergpalais in Dresden, das Adlon in Berlin, das Bentley in London und das Ritz Carlton Naples in Florida.