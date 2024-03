Equal Pay Day: Viele Frauen in Rheinland-Pfalz verdienen weniger als Männer

An diesem Mittwoch ist Equal Pay Day. Gleiche Einkommen für Männer und Frauen? Die Zahlen sind für viele Betroffene immer noch ernüchternd – auch in Rheinland-Pfalz.

Wiesbaden (dpa/lrs) – Drei von vier Frauen in Rheinland-Pfalz in Vollzeit verdienen nach Angaben des Statistischen Bundesamts weniger als Männer – und zwar teils sehr deutlich. Der Verdienst von 37 Prozent der betroffenen Frauen liegt demnach um mindestens 30 Prozent niedriger als der von Männern. Dies geht aus Zahlen hervor, die die Bundestagsabgeordnete Sahra Wagenknecht (BSW) beim Statistischen Bundesamt abgefragt hat. Insgesamt 36 Prozent der betroffenen Frauen bekommen bis zu 30 Prozent weniger. 27 Prozent der Frauen in Vollzeit verdienen genauso viel oder mehr als Männer.

Umfrage Equal Pay Day – Frauen werden schlechter als Männer bezahlt Am 6. März ist Equal Pay Day. Gleiche Einkommen für Männer und Frauen? Die Zahlen sind für viele Betroffene immer noch ernüchternd – auch in Rheinland-Pfalz.

Das Gefälle zeigt sich auch in den offiziellen Angaben zu den durchschnittlichen Bruttoverdiensten je Stunde. In Rheinland-Pfalz lag der Durchschnitt 2023 bei 25,29 Euro für Männer – Frauen verdienten 21,82 Euro. Bundesweit sah es ähnlich aus: Männer verdienten durchschnittlich 26,63 Euro, Frauen 22,54 Euro. Die Unterschiede erklären sich unter anderem damit, dass viele der oft von Frauen ausgeübten Berufe niedrige Stundenlöhne haben. Oder anders gesagt: Männer arbeiten häufiger in Jobs, die in denen besser bezahlt wird.

Schlusslichter unter den Bundesländern sind Bayern und Baden-Württemberg: Dort liegt der Anteil der vollzeitbeschäftigten Frauen mit gleichen oder höheren Entgelten mit 22 und 21 Prozent unter dem Durchschnitt. Der Anteil mit mindestens 30 Prozent geringeren Entgelten liegt mit jeweils 45 Prozent höher als bundesweit. Anders herum ist es in den östlichen Bundesländern Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg, Sachsen-Anhalt, Thüringen und Sachsen: Der Anteil der gleich oder besser verdienenden Frauen liegt höher als im Schnitt; der Anteil der besonders schlecht bezahlten Frauen niedriger.