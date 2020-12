Eon-Ökostrom-Index: Saarland top, Rheinland-Pfalz Platz fünf

Archivierter Artikel vom 23.06.2020, 12:00 Uhr

Bei einem deutschlandweiten Vergleich in puncto Ökostrom konnte vor allem das Saarland überzeugen. Bei der Bewertung ging es beispielsweise um private Photovoltaik-Anlage oder um Erfindungen im Bereich erneuerbare Energie.

Saarbrücken/Mainz (dpa/lrs) – Im neuen Ökostrom-Index des Energiekonzerns Eon ist das Saarland der bundesweite Spitzenreiter. Auch das Nachbarland Rheinland-Pfalz schnitt gut ab und erreichte Platz 5. Das teilte Eon am Dienstag mit.

Der Konzern hat für seinen „Grüne Energiemeister“-Index neben der Leistung der Ökostrom-Anlagen zwei weitere Faktoren ausgewertet: das Bürger-Engagement – zusammengesetzt aus der Verbreitung privater Ökostrom-Anlagen und der Nutzung von Ökostrom-Tarifen beim Stromverbrauch – sowie die Zahl der Patentanmeldungen im Bereich erneuerbare Energien pro hunderttausend Einwohner.

Das Saarland habe dabei in jedem Fall einen der vorderen Plätze belegt und in der Summe daher den ersten Platz, erklärte der Energiekonzern. Auf dem zweiten Rang liegt Baden-Württemberg vor Bayern auf dem dritten Platz. Diese beiden Länder hätten zwar sowohl hohes Engagement der Bürger als auch Erfindergeist mit vielen Patentanmeldungen verzeichnet, doch rangierten sie bei den installierten Ökostrom-Anlagen in der unteren Tabellenhälfte. Im Gesamtranking hinten lagen Berlin und die ostdeutschen Bundesländer.

Rheinland-Pfalz dagegen erhielt in der Summe eine gute Note. Eon zufolge gab es in mehreren rheinland-pfälzischen Kreisen „ein starkes Engagement der Menschen vor Ort für Erneuerbare Energien“. In der Gesamtwertung landete das Land auf dem fünften Platz.

Neben den Ländern wurden zudem die bundesweit 401 Kreise und kreisfreien Städten nach denselben Kriterien miteinander verglichen. Mehrere Top-10-Platzierungen gingen dabei ins Saarland und nach Rheinland-Pfalz. Der Kreis St. Wendel erreichte Rang 1. Die Kreise Mainz-Bingen und Merzig-Wadern teilten sich Platz 3. Ebenfalls vertreten waren die Stadt Mainz (Platz 5) und der Kreis Alzey-Worms (Platz 6).