Ramstein

Polizei

Entwarnung nach Missverständnis auf Air Base in Ramstein

Von dpa

i ARCHIV - Das Symbol der Ramstein Air Base der U.S. Air Force. Foto: Oliver Dietze/dpa

Ein Messer, Militärpolizei, ein Mann in Haft – am Mittwochabend kommt es zu einem polizeilichen Großaufgebot auf der Air Base in Ramstein. Nun stellt sich heraus, dass es keinen Grund zur Sorge gab.