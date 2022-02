Winnweiler

Entwarnung nach Amoklauf-Alarm an Grundschule

Nach einem Amokalarm an einer Grundschule in Winnweiler (Donnersbergkreis) hat die Polizei Entwarnung gegeben. Man gehe davon aus, „dass es sich um einen ganz üblen Scherz gehandelt hat“, sagte ein Sprecher am Montag in Kaiserslautern. Am Vormittag war auf dem Anrufbeantworter der Schule ein Anruf eingegangen, bei dem „eine Amoklage“ angekündigt wurde. Daraufhin sei die Schule evakuiert und das Gelände sei abgesucht worden, sagte der Sprecher. Auch ein Sprengstoffspürhund war im Einsatz. Nach ersten Erkenntnissen sei der Anruf von Kindern oder Jugendlichen gekommen.