Frankfurt/Main

Entwarnung: Herrenlose Tasche löst Bahnhofssperrung aus

Eine herrenlose Tasche hat vorübergehend den Zugverkehr im Regionalbahnhof am Flughafen Frankfurt ausgebremst. Nach Angaben der Bundespolizei blieb der Bahnhof am Mittwochmorgen für eine Stunde gesperrt. Auslöser war demnach der Hinweis eines Reisenden, dem im Regionalexpress von Saarbrücken nach Frankfurt ein zugeklebtes Paket in einer blauen Tasche verdächtig vorkam. Der Mann habe die Polizei angerufen.