Archivierter Artikel vom 11.11.2020, 15:20 Uhr

Koblenz

Entscheidung zu kommunalen Finanzen am 16. Dezember

Im Streit um die Zahlungen des Landes Rheinland-Pfalz an die Kommunen will der Verfassungsgerichtshof (VGH) seine Entscheidung am 16. Dezember bekanntgeben. Das sagte ein VGH-Sprecher am Mittwoch nach einer rund vierstündigen mündlichen Verhandlung in Koblenz. Der Vorsitzende Richter Lars Brocker habe dabei angekündigt, dass der Senat sich voraussichtlich grundsätzlich mit dem kommunalen Finanzausgleich in Rheinland-Pfalz befassen werde. Die Stadt Pirmasens und der Kreis Kaiserslautern wollten vor dem höchsten rheinland-pfälzischen Gericht mehr Geld vom Land erstreiten.