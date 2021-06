Homburg

Entscheidung über Abwahlverfahren gegen OB vertagt

Die Mehrheit des Stadtrats im saarländischen Homburg hat die endgültige Entscheidung über ein Abwahlverfahren der Bürger gegen den suspendierten SPD-Oberbürgermeister Rüdiger Schneidewind vertagt. Die SPD wollte in einer Sondersitzung am Donnerstagabend noch vor der nächsten regulären Sitzung über das Abwahlverfahren abstimmen lassen. Doch einem CDU-Antrag auf Vertagung stimmte eine Mehrheit von 30 der 48 anwesenden Stadtratsmitglieder zu – bei 18 Gegenstimmen vor allem der SPD, wie die Stadtverwaltung mitteilte. Der Punkt komme somit voraussichtlich in der nächsten regulären Sitzung am 15. Juli auf die Tagesordnung.