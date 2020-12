Archivierter Artikel vom 14.04.2020, 12:30 Uhr

Hochspeyer

Entrümpler lädt Müll illegal im Wald bei Hochspeyer ab

Ein Mann soll im Wald bei Hochspeyer (Kreis Kaiserslautern) alte Möbel, Teppiche und anderen Gegenstände aus einer Haushaltsauflösung entsorgt haben. Der Verdächtige betreibe eine Entrümpelungsfirmen, teilte die Polizei am Dienstag mit. Er war demnach damit beauftragt, einen Hausstand aufzulösen. Anstatt den Abfall ordnungsgemäß zu entsorgen, soll er ihn aber an mindestens zwei Stellen im Wald abgeladen haben. Spaziergänger entdeckten das Gerümpel am Osterwochenende und informierten die Polizei. Die Beamten gehen davon aus, dass der Mann noch weitere Taten begangen haben könnte.