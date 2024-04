Bad Kreuznach

Unfall

Entlaufenes Pferd von Auto erfasst und schwer verletzt

Von dpa/lrs

Ein entlaufenes Pferd ist auf der Landstraße 236 in der Region Bad Kreuznach von einem Auto erfasst worden. Das Tier wurde beim Unfall in Höhe Traisen in der Nacht zum Mittwoch schwer verletzt, wie die Polizei mitteilte. Der 54 Jahre alte Autofahrer blieb unverletzt.