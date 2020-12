Archivierter Artikel vom 02.09.2020, 11:00 Uhr

Lahnstein

Entgleister Zug: Bahn rechnet mit längerer Streckensperrung

Nach der Bergung von zwei der sechs umgestürzten Kesselwagen eines entgleisten Güterzugs nahe Koblenz rechnet die Deutsche Bahn erst am 14. September mit der kompletten Streckenfreigabe. Möglicherweise könnten „Teilverkehre“ für Fahrgäste schon vorher über andere Gleise am Unfallort vorbeigeleitet werden, sagte ein Frankfurter Bahnsprecher am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur. Das sei aber noch unklar. Über die Bergung der zwei Kesselwagen mit Kränen in der Nacht zum Mittwoch hatte zuvor der SWR berichtet.