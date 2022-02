Homburg

Entführung von Baby: Tatverdächtige in Untersuchungshaft

Weil sie ein Baby aus einer Klinik in Homburg (Saarpfalz-Kreis) entführt haben soll, befindet sich eine 38-jährige Frau in Untersuchungshaft. Ein Richter habe am Donnerstag Haftbefehl erlassen, teilte die Polizei am Freitag mit. Ihr vorläufig festgenommener Lebensgefährte sei wieder auf freiem Fuß. Die 38-Jährige soll am Mittwoch die Kinderklinik mit einem Kittel betreten und sich als medizinisches Personal ausgegeben haben. Dabei soll sie den erst wenige Tage alten Jungen mitgenommen haben.