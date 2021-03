Mainz

Endspurt auf dem Weg zum Abitur

Nach Abschluss der schriftlichen Abiturprüfungen beginnt für rund 13 000 junge Menschen in Rheinland-Pfalz die letzte Etappe auf dem Weg zur Hochschulreife. Sie absolvieren ab diesem Donnerstag die mündliche Abiturprüfung in einem oder zwei Fächern. Mit Ausnahme von Sport werden in allen Fächern Prüfungen abgelegt, wie das Bildungsministerium mitteilte. Nach Auswertung der Prüfungsergebnisse müssen die Zeugnisse bis spätestens 26. März ausgegeben werden. Für die Gestaltung der Prüfungssituation unter Corona-Bedingungen hat das Bildungsministerium den Schulen besondere Empfehlungen geschickt.