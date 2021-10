Mainz

Endgültiges Ergebnis der Bundestagswahl wird festgestellt

Knapp zwei Wochen nach der Bundestagswahl will der Landeswahlausschuss heute (ab 10.00) das endgültige Ergebnis für Rheinland-Pfalz feststellen. Üblicherweise kommt es nur zu kleineren Abweichungen zum vorläufigen amtlichen Endergebnis, das bereits in der Nacht nach der Bundestagswahl veröffentlicht worden war. In Rheinland-Pfalz sind bislang auch keine größeren Probleme mit dem Ablauf der Wahl bekannt geworden, die noch zu einer Verschiebung führen könnten. Die Sitzung des Gremiums in Mainz ist öffentlich.