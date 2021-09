Offenbach

Ende des freundlichen Herbstwetters: Starkregen möglich

Die neue Woche in Rheinland-Pfalz und im Saarland beginnt herbstlich freundlich, bis am Dienstag von Südwesten Schauer aufziehen. Dann sei lokal mit Unwettern und Starkregen zu rechnen, sagte eine Meteorologin des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Montag. Am Dienstagvormittag gebe es jedoch zunächst noch viel Sonne und Temperaturen bis zu 27 Grad. Ab dem Nachmittag sollen feuchte Luftmassen für Regen und Gewitter sorgen. Das nasse Wetter hält voraussichtlich am Mittwoch an. Die Temperaturen liegen dann nach Angaben des DWD zwischen 21 und 25 Grad.