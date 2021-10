Kaiserslautern

Ende der Erfolgsserie: Kaiserslautern unterliegt Würzburg

Ausgerechnet am 101. Geburtstag von Vereinslegende Fritz Walter ist die Erfolgsserie des 1. FC Kaiserslautern in der 3. Fußball-Liga gerissen. Nach sechs ungeschlagenen Spielen verloren die Pfälzer am Sonntag gegen die Würzburger Kickers mit 0:2 (0:2). Vor 20.150 Zuschauern im Fritz-Walter-Stadion brachte Tobias Kraulich die Gäste in der 23. Minute in Führung. Marvin Pourié (26.), in der vergangenen Saison noch in Diensten des FCK, traf wenig später zum Endstand.