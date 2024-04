Elversberg

2. Bundesliga

Elversbergs Spielführer Conrad beendet Karriere

i ARCHIV - Elversbergs Kevin Conrad in Aktion. Foto: Soeren Stache/dpa/Archivbild

Kevin Conrad war am Durchmarsch der Elversberger in die zweite Liga beteiligt. Am Saisonende will der Routinier eine neue berufliche Herausforderung suchen.