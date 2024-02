Elversberg verpflichtet Innenverteidiger Le Joncour

ARCHIV – Horst Steffen beantwortet nach einem Spiel im Ostseestadion Fragen der Presse. Foto: Gregor Fischer/dpa – WICHTIGER HINWEIS: Gemäß den Vorgaben der DFL Deutsche Fußball Liga bzw. des DFB Deutscher Fußball-Bund ist es untersagt, in dem Stadion und/oder vom Spiel angefertigte Fotoaufnahmen in Form von Sequenzbildern und/oder videoähnlichen Fotostrecken zu verwerten bzw. verwerten zu lassen.

Spiesen-Elversberg (dpa/lrs) – Zweitliga-Aufsteiger SV Elversberg hat kurz vor Transferschluss den Innenverteidiger Florian Le Joncour verpflichtet. Der 28-Jährige wechselt vom belgischen Erstligisten RWD Molenbeek ins Saarland. Wie der Verein am Donnerstag mitteilte, erhält Le Joncour einen Vertrag bis Sommer 2025. Seine Karriere startete der Franzose in seiner Heimat und war überwiegend in der dritten Liga aktiv bevor er im Sommer 2020 zum damaligen Zweitligisten Molenbeek wechselte. In drei Spielzeiten kam der Abwehrspieler in 73 Ligaspielen zum Einsatz.

