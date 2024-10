Fußball: 2. Bundesliga, SV Elversberg vs FC Schalke 04 in der Ursapharm-Arena an der Kaiserlinde in Spiesen-Elversberg, Florian Le Joncour (SV Elversberg) bejubelt sein Tor. (zu dpa: «Elversberg verlängert Vertrag mit Le Joncour bis 2027») Foto: Silas Schueller/DPA