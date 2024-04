Elversberg landet Überraschungssieg beim FC St. Pauli

St. Pauli verliert überraschend gegen Elversberg. Damit kehren die Hamburger nicht an die Tabellenspitze zurück. Für den Aufsteiger aus dem Saarland ist es ein Riesenschritt.

Hamburg (dpa/lrs). Die SV Elversberg hat einen Überraschungscoup beim 1. FC St. Pauli gelandet und einen Riesenschritt Richtung Klassenerhalt gemacht. Der Aufsteiger aus dem Saarland gewann am Sonntag in der 2. Fußball-Bundesliga mit 4:2 (0:1) bei dem Spitzenteam in Hamburg. Damit verhinderte die Mannschaft von Trainer Horst Steffen, dass St. Pauli die Tabellenführung zurückeroberte.

Die cleveren Elversberger drehten die Partie nach einem 1:2 und profitierten von der schwachen Abwehr der Hamburger. Johannes Eggestein (40. Minute) und Marcel Hartel (69.) erzielten vor 29 546 Zuscauern die Treffer für die Hamburger, Maurice Neubauer (52.), Joseph Boyamba (70.), Paul Wanner (81.) und Hugo Vandermersch (83.) waren für die SVE erfolgreich, ehe Jackson Irvine noch auf 3:4 verkürzte (90.+2).

Die Abwehr der Hanseaten wirkte alles andere als sicher. Der Kiez-Club hatte deutlich mehr vom Spiel, doch die Gäste erarbeiteten sich vor allem in der ersten Hälfte die besseren Chancen. St. Paulis Torhüter Nikola Vasilj parierte mehrmals stark und verhinderte den Rückstand. Eggestein erlöste die Gastgeber, die damit kurz vor der Pause unverdient in Führung gingen.

Elversberg kam gut aus der Halbzeit und belohnte den tollen Auftritt in den ersten 45 Minuten. Außenverteidiger Neubauer glich mit einem Flachschuss in die lange Ecke aus. St. Pauli drehte anschließend auf, doch vergab viele Möglichkeiten. Die Führung durch Hartel egalisierte Boyamba nur eine Minute später. Die starke Bayern-Leihgabe Wanner und Vandermersch erhöhten. Mit nun 39 Punkten hat die SVE eine glänzende Ausgangslage, um ein zweites Jahr in der 2. Liga zu bleiben.

