Elversberg holt Zimmerschied aus Dresden

Spiesen-Elversberg (dpa/lrs) – Fußball-Zweitligist SV Elversberg hat sich in der Offensive mit Tom Zimmerschied verstärkt. Der 25 Jahre alte Außenbahn-Spieler kommt vom Drittligisten Dynamo Dresden, teilten die Saarländer mit. Bei der SVE erhält er einen Dreijahresvertrag. Über die Wechsel-Modalitäten haben beide Vereine Stillschweigen vereinbart.

Nach dem Augsburger Lukas Petkov ist Zimmerschied der zweite Transfer innerhalb eines Tages. «Tom hat in den vergangenen Jahren mit konstant starken Leistungen überzeugt und seinen Zug zum gegnerischen Tor immer wieder unter Beweis gestellt. Mit seiner Spielfreude und Technik wird er unser Offensivspiel über die Außenbahnen weiter beleben», sagte SVE-Sportvorstand Ole Book.

In Dresden hatte Zimmerschied noch einen Vertrag bis 30. Juni 2025. Der 25-Jährige bat die Vereinsführung jedoch darum, den nächsten Schritt in seiner Entwicklung gehen zu können und in die 2. Bundesliga zu wechseln. Dem entsprachen die Sachsen.