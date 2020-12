Archivierter Artikel vom 22.08.2020, 19:40 Uhr

Spiesen-Elversberg

Elversberg gewinnt nach Elfmeterschießen den Saarlandpokal

Die SV Elversberg hat den Saarlandpokal gewonnen und damit das Ticket für den lukrativen DFB-Pokal gelöst. Der Fußball-Regionalligist setzte sich am Samstag in einem dramatischen Endspiel gegen den Ligarivalen FC 08 Homburg mit 5:4 im Elfmeterschießen durch. Nach 120 Minuten hatte es 2:2 gestanden. Elversberg trifft in der ersten Pokalrunde am zweiten September-Wochenende auf den Zweitligisten FC St. Pauli.