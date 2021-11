Frankfurt/Main

Elternbund Hessen gegen verlängerte Weihnachtsferien

Der Elternbund Hessen hat sich gegen eine mögliche Verlängerung der Weihnachtsferien wegen der steigenden Zahl an Corona-Infektionen ausgesprochen. Die Schulen seien keine Hotspots und Kinder seien keine Virusschleudern, teilte der Verein in Frankfurt am Samstag mit. Die Kinder hätten bereits unter den Schulschließungen im vergangen Jahr gelitten, viele hätte erhebliche Lernrückstände, seien psychisch mitgenommen. Fraglich sei auch, wer sich im Falle längerer Ferien um die Kinder kümmern solle.