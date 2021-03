Rheinland-Pfalz

Eltern fordern bessere Ausstattung in Schulen: Mehr Raumluftgeräte nach Osterferien

Zu Beginn der Osterferien hat der Landeselternbeirat in Rheinland-Pfalz eine bessere Ausstattung der Schulen mit mobilen Raumluftgeräten gefordert. Daneben müsse weiterhin mehr getan werden, um die Busbeförderung von Schülerinnen und Schülern zu entzerren, sagte Landeselternsprecher Reiner Schladweiler am Freitag. „Dann kann der Weg zur Schule und wieder nach Hause bedeutend sicherer werden und die künftige Präsenz in der Schule auf Dauer gesichert werden.“