Fußball: 2. Bundesliga, SV Elversberg vs SV Darmstadt 98 in der Ursapharm-Arena an der Kaiserlinde in Spiesen-Elversberg, Schiedsrichter Lukas Benen (l-r), Trainer Horst Steffen (SV Elversberg) und Aleksandar Vukotic (SV Darmstadt 98) stehen bei dem verletzten Florian Le Joncour (SV Elversberg) am Boden. (zu dpa: «Ellenbogen-Op: Lange Pause für Elversberger Le Joncour») Foto: Silas Schueller/DPA