Elf Menschen bei Säureunfall verletzt

Anzeige

Haßloch (dpa/lrs) – Bei einem Säureunfall in einer Produktionsfirma in Haßloch (Landkreis Bad Dürkheim) sind elf Mitarbeiter verletzt worden. Aus einem Ablaufbehälter sei am Mittwochabend Salzsäure ausgetreten, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Die Ursache war demnach ein technischer Defekt an einem Sensor des Behälters.

Die verletzten Mitarbeiter klagten über Augenreizungen und Atemwegsbeschwerden. Sechs von ihnen wurden zur weiteren Behandlung in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Ein Sachschaden am Gebäude entstand den Angaben zufolge nicht. Über die Höhe des Schadens durch den Betriebs- oder Produktionsausfall konnten noch keine Angaben gemacht werden. Nach Lüftungsmaßnahmen durch die Feuerwehr konnte der Betrieb in der betroffenen Halle wieder aufgenommen werden.