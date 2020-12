Archivierter Artikel vom 30.03.2020, 11:10 Uhr

Elf Corona-Fälle in saarländischer Klinik

Wallerfangen (dpa/lrs) – Sieben Patienten und vier Mitarbeiter des Sankt Nikolaus-Hospitals in Wallerfangen (Landkreis Saarlouis) sind am Coronavirus erkrankt. Alle Fälle seien in der geriatrischen Fachklinik aufgetreten, teilte eine Sprecherin des Landratsamts Saarlouis am Montag mit. Zuvor hatte die „Saarbrücker Zeitung“ berichtet.