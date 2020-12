Astert

Elektromobil erschreckt Pferd: Reiterin schwer verletzt

Eine 38 Jahre alte Reiterin ist bei einem Unfall im Westerwaldkreis schwer verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen hat ein Elektromobil das Pferd auf einem Waldweg in Astert aufgeschreckt, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Die Reiterin sei daraufhin eine Böschung hinuntergestürzt. Sie wurde in eine Klinik gebracht. Der Fahrer eines dreirädrigen, roten Elektrofahrzeugs mit Pritsche habe sich von der Unfallstelle entfernt. Die Beamten erhoffen sich nun Hinweise von Zeugen.