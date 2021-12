Darmstadt

EKHN-Präsident Jung: Weihnachte ist Fest der tiefsten Fragen

Volker Jung, der Präsident der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau (EKHN), hat in seiner Weihnachtspredigt die „magnetische Kraft“ von Weihnachten betont. „An Weihnachten geht es im Tiefsten um das Geheimnis des Lebens“, heißt es in dem vorab verbreiteten Text der Predigt am ersten Weihnachtsfeiertag. „Es ist ein Fest, an dem es um die tiefsten Fragen des Lebens geht.“