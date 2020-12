Archivierter Artikel vom 06.04.2020, 15:20 Uhr

Darmstadt

EKHN verschickt zu Ostern eine Million „Hoffnungsbriefe“

Die Evangelische Kirche in Hessen und Nassau (EKHN) will allen evangelischen Haushalten im Kirchengebiet zu Ostern einen „Hoffnungsbrief“ schicken. Insgesamt sollen von diesem Mittwoch an rund eine Million der himmelblauen Schreiben versendet werden, wie die EKHN am Montag in Darmstadt mitteilte. Mit der Aktion „Gottkontakt“ will die Kirche angesichts der Corona-Krise auf die „tröstende Kraftquelle“ des Gebets hinweisen. Außerdem erhalten die Gläubigen Anregungen und Impulse für die kommenden Feiertage. Ab Donnerstag soll zusätzlich in den Tageszeitungen des Kirchengebiets eine Beilage mit einem markanten Kreuz aus Blumenblüten auf der ersten Seite erscheinen. Das Gebiet der EKHN erstreckt sich auch auf Teile von Rheinland-Pfalz.