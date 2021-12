Bad Kreuznach

Eiswein aus dem Paradies: Frost ermöglicht Weinspezialität

Der Frosteinbruch zum Wochenbeginn hat einem Winzer an der Nahe Eiswein ermöglicht: Das Weingut Korrell Johanneshof in Bad Kreuznach-Bosenheim konnte am Dienstag nach eigenen Angaben in der Lage Bad Kreuznacher Paradies Riesling-Trauben bei Temperaturen von minus acht Grad ernten. Das Warten und Bibbern am frühen Morgen habe sich für die 20 Erntehelfer gelohnt, sagte Winzer Martin Korrell. Die Trauben hatten nach seinen Angaben den hohen Wert von 142 Grad Oechsle – die Oechsle-Grade geben das Mostgewicht des Zuckergehalts und anderer gelöster Stoffe im Traubensaft an.