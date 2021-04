Ludwigshafen

Eisplatten rutschen von LKW-Planen: Unfälle auf A61 und A6

Von LKW-Dächern gefallene Eisplatten haben in Ludwigshafen mehrere Unfälle verursacht. Da in der Nacht zum Dienstag vielerorts die Temperaturen unter dem Gefrierpunkt lagen, war Regen auf den Dachplanen der Lastwagen gefroren, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Im Bereich der Polizeistation Ruchheim habe es auf den Autobahnen 61 und 6 dadurch am Morgen insgesamt fünf Unfälle gegeben.