Pirmasens

Einzelhandel wehrt sich juristisch gegen Schließungen

Der Handelsverband Pirmasens-Südwestpfalz hat einen Anwalt mit einer Klage gegen coronabedingte Ladenschließungen beauftragt. Ein Bekleidungsgeschäft werde „stellvertretend für alle Pirmasenser Einzelhändler“ gegen die Stadt in der Südwestpfalz klagen, teilte der Verband am Donnerstag mit. Die Händler finanzierten die Klage beim Verwaltungsgericht Neustadt an der Weinstraße in „riesengroßer“ Solidarität gemeinsam.