Bad Ems

Einzelhandel verbucht Plus bei Beschäftigung und Umsatz

Trotz des Lockdowns in der Corona-Pandemie haben die Umsätze im rheinland-pfälzischen Einzelhandel im März 2021 deutlich zugelegt. Wie das Statistische Landesamt in Bad Ems am Donnerstag mitteilte, lagen die Umsätze nach vorläufigen Berechnungen real – also um Preisveränderungen bereinigt – um 9,7 Prozent höher als ein Jahr zuvor. Nominal – also ohne Berücksichtigung von Preiseffekten – stiegen die Umsätze um elf Prozent.