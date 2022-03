Bad Ems

Konjunktur

Einzelhandel im Land: Umsatzplus zu Jahresbeginn

Der Umsatz im rheinland-pfälzischen Einzelhandel lag im Januar preisbereinigt zwölf Prozent über dem von Januar 2021. Gegenüber dem Vor-Corona-Niveau im Januar 2019 erhöhten sich die Umsätze real um 2,7 Prozent, teilte das Statistische Landesamt in Bad Ems am Dienstag mit. Die Umsatzentwicklung verlief dabei unterschiedlich: So verbuchte der Lebensmittelhandel ein Minus von 5,2 Prozent, der Nicht-Lebensmittelbereich dagegen ein Plus von 29 Prozent. Gegenüber dem Vor-Corona-Niveau im Januar 2019 lag der Zuwachs hier bei 3,1 Prozent.