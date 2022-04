Mainz/Trier

Pandemie

Einzelhändler: Wegfall der Maskenpflicht wichtiger Schritt

Der Einzelhandel in Rheinland-Pfalz setzt Hoffnungen in den Wegfall der Maskenpflicht, erwartet gleichzeitig aber keine schnelle Änderung beim Kaufverhalten. «Durch die Pandemie hat der Einzelhandel sehr stark gelitten», sagte der Vorsitzende der City-Initiative Trier, Patrick Sterzenbach, am Montag der Deutschen Presse-Agentur. Viel Geschäft sei in den Onlinehandel gewandert, das werde sich nicht schnell zurückdrehen lassen. Gleichwohl begrüßte er, dass seit Sonntag auch im Einzelhandel keine Maskenpflicht mehr besteht. «Das ist ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung.»