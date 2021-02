Kordel

Einwohnerin von Hochmark: „Wir sind ziemlich hilflos“

Nach dem Einbruch der einzigen Verbindungsstraße wegen eines Erdrutsches fühlen sich die Einwohner des abgeschnittenen Ortsteils Kordel-Hochmark „ziemlich hilflos“. „Wir brauchen eine Lösung“, sagte die Bewohnerin Sonja Reuter-Höling am Mittwoch in Hochmark. Ein paar Tage könne man mit Vorräten aus dem Kühlschrank überbrücken und den fünf Kilometer langen Waldweg auch mal zu Fuß gehen. „Aber das ist natürlich keine Dauerlösung“, sagte sie in dem 40-Einwohner-Ort.