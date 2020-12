Archivierter Artikel vom 24.03.2020, 17:20 Uhr

Einschränkungen bei Bestattungen wegen Coronavirus

Kaiserslautern (dpa/lrs) – Trauernde müssen wegen der zunehmenden Verbreitung des Coronavirus bei Beisetzungen mit Einschränkungen rechnen. In einigen Städten sind beispielsweise die Trauerhallen vorerst gesperrt wie in Kaiserslautern. Dort dürften außerdem Trauergemeinden nur aus dem engsten Familienkreis bestehen, erklärte eine Stadtsprecherin am Dienstag. Die Grenze liege aktuell bei zehn Personen.