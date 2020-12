Archivierter Artikel vom 28.10.2020, 15:10 Uhr

Koblenz/Alsdorf

Einsatz bei Familienstreit: Ermittlungen gegen Polizisten

Nach einem Polizeieinsatz in Alsdorf im Kreis Altenkirchen wegen eines eskalierten Familienstreits ermittelt die Staatsanwaltschaft Koblenz auch gegen zwei Beamte. Nach den bisherigen Erkenntnissen sei es wahrscheinlich, dass die Polizisten in Notwehr beziehungsweise Nothilfe gehandelt hätten, so die Staatsanwaltschaft am Mittwoch. Endgültig könne dies jedoch erst nach weiteren Ermittlungen beurteilt werden.