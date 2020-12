Archivierter Artikel vom 16.11.2020, 15:00 Uhr

Mainz

Einigung zu Tarifvertrag im rheinland-pfälzischen Nahverkehr

Für die rund 2000 Beschäftigten kommunaler Nahverkehrsbetriebe in Mainz, Trier, Kaiserslautern und Pirmasens gibt es einen neuen Bezirkstarifvertrag. Die Gewerkschaften Verdi, Beamtenbund dbb und Tarifunion sowie der Kommunale Arbeitgeberverband Rheinland-Pfalz hätten sich am Mittwoch vergangener Woche auf die Übernahme des Tarifabschlusses im öffentlichen Dienst geeinigt. Das teilte der Arbeitgeberverband am Montag in Mainz mit.