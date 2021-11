Mainz

Einigung im Tarifstreit des Busgewerbes

Im Tarifkonflikt des privaten Busgewerbes in Rheinland-Pfalz haben sich die Gewerkschaft Verdi und die Vereinigung der Arbeitgeberverbände Verkehrsgewerbe (VAV) auf einen Abschluss verständigt. Das teilten beide Seiten am Freitag mit. Der Abschluss sei möglich geworden, weil den Arbeitgebern am Mittwoch von der Landesregierung die nötige Rechtssicherheit eingeräumt worden sei, erklärte VAV-Geschäftsführer Heiko Nagel.