Archivierter Artikel vom 12.11.2020, 15:00 Uhr

Mainz

Einigkeit über große Bedeutung des Tourismus für Wirtschaft

Alle Parteien im rheinland-pfälzischen Landtag haben die Wichtigkeit der Tourismusbranche für die Wirtschaft in dem Bundesland hervorgehoben. Zugleich wiesen sie in der Debatte am Donnerstag darauf hin, dass gerade Hotellerie und Gaststätten von den Folgen der Corona-Krise besonders stark betroffen seien.