Ludwigshafen

Eingeschlossenes Kleinkind aus Auto gerettet

Die Feuerwehr Ludwigshafen hat ein eingeschlossenes Kleinkind aus einem Auto befreit. Die Mutter des Kindes habe ihren Schlüssel am Mittag auf dem Weg zum Einkaufen im Wagen vergessen, teilte die Polizei in Ludwigshafen am Dienstag mit. Als die 27-Jährige gerade einen Einkaufswagen holen wollte, verriegelte sich der Wagen demnach automatisch. Das 18 Monate alte Kind sei nicht in der Lage gewesen, den Wagen von innen selbst zu öffnen. Bei steigenden Temperaturen im Auto schlug schließlich die Feuerwehr eine Seitenscheibe ein, um das Kind zu befreien. Es blieb unverletzt.