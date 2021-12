Bingen

Eingang nicht gefunden: Bote von Hauseigentümer verprügelt

Ein Hausbesitzer hat in Bingen am Rhein einen Paketzusteller verprügelt, weil er den Mann für einen Eindringling hielt. Der Bote hatte nach Angaben der Polizei vom Samstag eine Lieferung abgeben wollen – aber die Haustür nicht gefunden. Daher ging er um das Gebäude herum und suchte im Wintergarten nach dem Eingang. Der Eigentümer bemerkte den Fremden, schrie ihn an und verpasste ihm mehrere kräftige Schläge.