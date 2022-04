Mainz

Pandemie

Eine Million Corona-Infektionen in Rheinland-Pfalz

Seit Beginn der Corona-Pandemie in Rheinland-Pfalz vor mehr als zwei Jahren haben die Behörden eine Million Infektionen erfasst. Die Millionenschwelle wurde am Donnerstag überschritten, wie das Landesuntersuchungsamt in Mainz mitteilte. Bei 4,044 Millionen Einwohnern hat sich in dem Bundesland damit etwa jeder Vierte angesteckt. Allerdings sind auch Mehrfachinfektionen möglich. Die Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Infektionen veränderte sich kaum. Das Landesuntersuchungsamt ermittelte einen Wert von 1046,8. Am Mittwoch waren es 1046,5 Fälle auf 100.000 Einwohner binnen einer Woche.