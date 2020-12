Perl

Eine Kontrolle: Zwei Festnahmen

Bei einer Fahrzeugkontrolle haben Polizisten am Mittwoch in Perl (Landkreis Merzig-Wadern) zwei Männer festgenommen, die per Haftbefehl gesucht wurden. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, wurde ein 54-Jähriger von der Staatsanwaltschaft Wuppertal wegen Urkundenfälschung gesucht. Gegen einen 42 Jahre alten Mann lagen Haftbefehle wegen Körperverletzung und Betruges vor.