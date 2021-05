Bad Ems

Einbußen im Tourismus im ersten Quartal 2021

Der andauernde Lockdown in der Corona-Pandemie hat im ersten Quartal 2021 für einen drastischen Rückgang bei den Gäste- und Übernachtungszahlen in Rheinland-Pfalz gesorgt. Wie das Statistische Landesamt in Bad Ems am Freitag mitteilte, übernachteten von Januar bis März rund 210 000 Gäste im Land. Das waren 80 Prozent weniger als in den gleichen Monaten des Vorjahres. Die Zahl der Übernachtungen ging um 66 Prozent auf 939 000 zurück.