Einbrüche in Tankstellen mit Millionenschaden: Festnahmen

Düren (dpa). Nach zahlreichen Einbrüchen in Tankstellen und Supermärkten in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz mit einem geschätzten Schaden von mehr als einer Million Euro sind fünf mutmaßliche Täter festgenommen worden. Sie sollen Mitglieder einer Bande sein, die seit Mitte 2023 viele Einbrüche begangen habe. An den Festnahmen am Dienstag waren auch Spezialeinheiten beteiligt, teilte die Polizei Düren mit.

Den Festnahmen seien Durchsuchungen in 16 Objekten im Kreis Düren, Kreis Heinsberg und Aachen vorausgegangen. Dabei wurden laut den Ermittlern eine zweistellige Zahl von Handys sowie mutmaßliche Tatbekleidung, Waffen, Aufbruchwerkzeuge und Unterlagen sichergestellt. Ziel der Beutezüge seien stets Tabakwaren gewesen, hieß es. Die Ermittlungen richteten sich gegen insgesamt 17 Personen, von denen sieben derzeit in Untersuchungshaft sitzen. Die Polizei berichtete von monatelangen Ermittlungen.

